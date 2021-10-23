«اللعبة 2» أفضل مسلسل كوميدي في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون

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حصدت قناة «MBC مصر»، جائزة افضل مسلسل كوميدي عن مُسلسل «اللعبة 2»، في المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون، والذي إنعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرين بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار «دورة التواصل والتجديد» ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، واختتمت امس.

حفل ختام المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون

وتُعد هذه هي المُشاركة الأولي لشبكة قنوات «MBC مصر«، في مُسابقات المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون، وتسلم الجائزة صلاح مهران مدير ادارة البرامج بالقناة في حفل الختام.

حفل ختام المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون

مسلسل «اللعبة 2» من بطولة هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، ومي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وإخراج معتز التوني.

حفل ختام المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون

يذكر ان المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية.