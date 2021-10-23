وزير التنمية المحلية يفتتح مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

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افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة.

تفقد الوزير المصنع، واستمع إلى شرح تفصيلي حول جهود رفع تراكمات المُخلفات التاريخية وانشاء المصنع وامكانياته وكافة التفاصيل التشغيلية، مشيرا إلى أن المصنع يقع على مساحة 18 فداناً وبلغت تكلفة إنشاءه حوالى 233 مليون جنيه، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم، (عدد 2 خط) لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة- حى شرق المنصورة- حى غرب المنصورة- طلخا- نبروه- محلة دمنه- دكرنس- بنى عبيد).

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والذى كان يعد أكبر مقلب عشوائى للمخلفات في مصر حيث بلغت المخلفات التي تم رفعها حوالى 950 ألف طن من التراكمات التاريخية المترمدة، خلال عام تقريباً بداية من شهر أبريل 2020 وحتى نهاية مايو 2021 وبلغت تكلفة رفع تلك المخلفات حوالى 105 مليون جنيه وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.

وأوضح الوزير، أن التدخلات التي يتم القيام بها بالدقهلية تتضمن أيضاً تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة حيث تم توفير 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وتابع: الشركة المصرية لتدوير المخلفات «إيكارو»، ستقوم بإدارة وتشغيل مصنع سندوب طبقاً للعقد الموقع بين الشركة والمحافظة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بالدقهلية، بجانب إنشاء وتشغيل المدفن الصحى للتخلص الآمن من المرفوضات، وكذا تدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة للوصول إلى طاقة إستيعابية 3500طن/ يوم، مشددا على أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع باقى الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية وإعادة الشكل الحضارى للشارع المصري.

وقال الوزير، إن الدولة قامت بدعم محافظة الدقهلية بحوالي مليار جنيه لمنظومة المخلفات خلال الفترة الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات في البنية التحتية للمنظومة ومنها انشاء عدد من المصانع والمدافن الصحية الآمنة ورفع التراكمات التاريخيين وانشاء المحطات الوسيطة.

وأضاف «شعراوي»، أن الوزارة يمكن أن توفر الدعم للشباب والجمعيات الاهلية والمجتمع المدني للدخول في منظومة للجمع السكني والمنزلي في بعض مراكز المحافظة وتوفير القروض الميسرة للشباب لشراء المعدات والأدوات اللازمة لذلك والبدء بتجربة في بعض المناطق بعاصمة المحافظة وتعميمها فيما بعض عَلِي مراكز الدقهلية المختلفة.