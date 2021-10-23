الكهرباء : 1.9 مليار جنيه استثمارات تطوير شبكات الكهرباء بمحافظة قنا

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قال المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن عدد المشتركين بمحافظة قنا بلغ حوالي 910 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى 1،9 مليارجنيه خلال الفترة الماضية.

وأضاف ابو وردة أنه تم تطوير شبكات ضمن خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة- إحلال هوائيات حيث بلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة قنا خــــلال الفترة حوالى 900 مليون جنيه.

وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة أشار ابو وردة إلى انه يتم حاليا زيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة قنا لعدد 12 قرية وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغّذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري وغيرها، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة للغير بمحافظة قنا خلال الفترة حوالى مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء تم انشاء وتشغيل مركز الاصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك وفقاً لأحدث الانظمة العالمية وبدأ بالفعل اعتباراً من اول يوليو 2020، كما تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الاصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة، كما تم الانتهاء من تطوير 11 مراكز خدمة عملاء من أجمالي 12 مراكز بقطاع كهرباء قنا، بالاضافة إلى تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وربطها مع مركز الاصدار والمنصة الاليكترونية كما تم توفير منافذ سداد الكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.