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نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المعلومات التي نشرت اليوم والتي تحدثت عن موافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء السوداني «أن الدكتور عبدالله حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وانه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة ١٥ أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

وذكر أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالسودان، مشيرا إلى أن حمدوك التقي نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي،كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد .

كان رئيس حركة تحرير السودان الحكام العام لإقليم دارفور مني أركو مناوي كشف عن لقاءات مكوكية جرت أمس الجمعة بينه ورئيسي مجلس السيادة والوزراء.

وقال مناوي في تصريحات صحفية إن الرئيسين توافقا على حل الحكومة بمجلسيها «السيادة والوزراء” لكن اختلفا حول الإجراءات، مضيفا: بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهل وضبط إجرائي، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي.