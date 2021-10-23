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كومان يعلن قائمة برشلونة قبل «الكلاسيكو»

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كومان يعلن قائمة برشلونة قبل «الكلاسيكو» كومان يعلن قائمة برشلونة قبل «الكلاسيكو»

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أعلن الهولندي كومان مدرب فريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد في «الكلاسيكو» في إطار الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

ويعد هذا الكلاسيكو الأول لبرشلونة بدون الأسطورة ميسي الذي رحل مطلع الموسم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويغيب بيدري جونزاليس لاعب الوسط عن القائمة للإصابة.

قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، بينا.

الدفاع: ديست، بيكيه، لينجليه، ألبا، سيرجي روبيرتو، أوسكار مينجويزا، أومتيتي، إريك جارسيا، بالدي.

وسط الملعب: بوسكيتس، ريكي بويج، كوتينيو، دي يونج، نيكو، جافي.

الهجوم: فاتي، ديباي، ديمير، لوك دي يونج، أجويرو.

وتقام المباراة في الساعة 4:15 م بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز 7 برصيد 15 نقطة، وريال مدريد في المركز الـ3 برصيد 17 نقطة.

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