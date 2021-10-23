وزير الرياضة يشارك في احتفالية العصا البيضاء لذوي الهمم

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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء لدعم المكفوفين.

شهد الاحتفالية فيليب ماهر رئيس أمناء المؤسسة التربوية للتدخل المبكر، وشريفة مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، كما شارك في الاحتفالية خريجات الدفعة الثالثة من برنامج «هن قادرات» الذي تنفذه الوزارة لتنمية مهارات ذوي الهمم.

أوضحت المدير التنفيذي للمؤسسة التربوية دور المؤسسة في تمكين ودمج الشباب من ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتدخل المبكر للإعاقات الذهنية والتوحد، والقيام بالتأهيل المهني للشباب من ذوي الإعاقة، والتدخل المبكر مع الأطفال المكفوفين، ودمجهم في المجتمع.

أكدت على أهمية نشر ثقافة العصا البيضاء داخل المجتمع والتوعية بها باعتبارها وسيلة يستخدمها المكفوفون للتحرك بحرية دون الاعتماد على الآخرين.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تكفل الشباب بكل قدراتهم في جميع المجالات ومن ضمنهم ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، وتكاتف جميع المؤسسات المعنية في المساندة وتقديم الدعم الدائم لهم.

أوضح الوزير أن «العصا البيضاء» هو رمز لذوي القدرات الخاصة «المكفوفين»، نقدره جميعاً، مقدما الشكر والتقدير للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر على جهودها في التدريب والتأهيل ودمج ذوي القدرات بالمجتمع، مشيراً إلى تقديم الدعم للمؤسسة وتتبع كل الأعمال المقدمة لخدمة النشء والشباب أصحاب القدرات والهمم.