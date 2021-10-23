«الأورمتوسطي» يدين إغلاق إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية بذريعة الإرهاب

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أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعلان إسرائيل تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية.

واعتبر المرصد ذلك الإجراء الذي نفذته إسرائيل أمس حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.

والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقره جنيف-، إنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي «بيني غانتس» بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة، بزعم أنها «إرهابية»، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتلقيها دعما ماليا من دول أوروبية.

وأشار إلى أن بيان وزارة القضاء الإسرائيلية استعان بمعلومات قدمتها جمعية «مراقب الجمعيات» (NGO Monitor) المعروفة بمواقفها المتشددة تجاه المؤسسات الفلسطينية والتحريض عليها.

وكان المرصد الأورومتوسطي أعرب في سبتمبر الماضي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لتلك الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، حيث نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مبرزا الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، والعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.

وشدد على أن إسرائيل تخنق منذ سنوات العمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك فرض حظر على سفر حقوقيين فلسطينيين ومداهمة مكاتبهم واعتقالهم، وصولا إلى تصنيف المؤسسات الأهلية كإرهابية، فضلا عن منع دخول ناشطين حقوقيين دوليين الأراضي الفلسطينية والتحريض عليهم.