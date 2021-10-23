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توقيع عقد إنشاء صومعة بطاقة ١٠٠ ألف طن بميناء بورسعيد مع العامة للصوامع

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توقيع عقد إنشاء صومعة بطاقة ١٠٠ ألف طن بميناء بورسعيد مع العامة للصوامع توقيع عقد إنشاء صومعة بطاقة ١٠٠ ألف طن بميناء بورسعيد مع العامة للصوامع

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وقعت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عقدا مع شركة رواد الهندسة الحديثة، لإنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة إجمالية حوالي 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد (تسليم مفتاح).

تم التوقيع بمقر الشركة العامة للصوامع، بحضور اللواء شريف عادل باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والمهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة العامة للصوامع والمهندس محمد محلب رئيس مجلس ادارة رواد الهندسة الحديثة.

يُذكر أن صوامع بورسعيد ستضم 8 خلايا تخزن 100 ألف طن من الحبوب سيتم انشاءها بقيمة اجمالية حوالي 520 مليون جنيه.

و يعد المشروع من المشاريع القومية الهامة اللتي تولي الدولة اهتماما خاصا بها وذلك لتأمين السلع الإستراتيجية للأسواق.

وأعرب محلب عن تسخير كافة الامكانيات لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تلك المشروعات.

المصرى اليوم

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