لماذا يريد مارك زوكربيرج تغيير اسم فيس بوك؟.. خبير أمن معلومات يجيب

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كشف الدكتور أسامة مصطفى خبير أمن المعلومات، عن سبب إقدام شركة فيس بوك على تغيير اسمها، بعد تعرض الشركة وكل التطبيقات التابعة لها لعطل كبير أدى إلى توقف خدمتها لمدة حوالي سبع ساعات، خلال الفترة الماضية.

قال «مصطفى» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز» السبت، إن شركة فيس بوك لا تمتلك فيس بوك وواتساب فقط، بل تملك ثلاث تطبيقات أخرى وهم «أوكولوس» وهو تطبيق خاص بالواقع الافتراضي، وتطبيق «أطلس» وهو مسؤول عن الخرائط، وتطبيق يدعى «فيس» وهو خاص بالتعرف على الوجه، وبالتالي فيس بوك يملك خمس شركات.

أوضح أن شركة فيس بوك الآن تعمل على إطلاق اسم جديد يملك الخمس شركات المشار إليهم فبدلًا من ظهور ظهور عبارة تابع لفيس بوك عند استخدام أي تطبيق تابع للشركة مثل واتساب مثلًا، سيتم الإشارة إلى أن جميع التطبيقات تابعة للشركة الجديدة.

وعن سبب إجراء هذه الخطوة أشار إلى أن هناك أسباب محتملين، الأول هو أن لا تتضرر التطبيقات الخمسة من فيس بوك إذا تم مقاضاته، حيث يواجه الكثير من الملاحقات القضائية.