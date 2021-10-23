3 تحذيرات من الأرصاد الجوية.. بسبب انخفاض درجات الحرارة ومخاطر بركان «لا بالما»

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض جديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي حيث تكون الأجواء معتدلة على أغلب المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون على كافة الأنحاء، والانخفاض سيكون في درجتي الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، حيث تسجل القاهرة 26- 18، والسواحل الشمالية 27- 20، شمال الصعيد 29- 19، جنوب الصعيد 34- 21.

بيان درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الاربعاء - صورة أرشيفية

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال.

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.

وتابعت الهيئة: «سيكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر كما تبقى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد«.

بركان لا بالما

وقال الدكتور «شراقي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تأثير البركان سيكون أعلى في محافظة الإسكندرية لأن السحابة الغازية حينما تقترب نحو مصر تقل تأثيراتها، وتلك السحب تكون محملة بغاز ثاني أكسيد الكبريت وهي قادمة من أوروبا وتحركت نحو إسبانيا من بعدها نقلتها الرياح إلى أوروبا بالكامل، ثم تدور وتتحرك الرياح حاملة السحب الغازية إلى مصر، وبمجرد وصولها يكون تركيز الغازات قد قل».

للمزيد من التفاصيل.. تابع: أستاذ جيولوجيا يكشف لـ«المصري اليوم» مخاطر بركان «لا بالما» على مصر

خبير جيولوجيا المياه يكشف موعد وصول غاز بركان لا بالما مصر..(التفاصيل)

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 23 أكتوبر إلى الخميس 28 أكتوبر 2021

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، اما درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، ودرجة الحرارة على جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، ودرجة الحرارة على جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، ودرجة الحرارة على جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

درجة الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، ودرجة الحرارة على جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، ودرجة الحرارة على شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، ودرجة الحرارة على جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، ودرجة الحرارة على السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، ودرجة الحرارة على جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.