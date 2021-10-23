ضمن أفضل ٢٪ من علماء العالم.. ١٣ عالمًا يمثلون ٤ كليات بجامعة بنها (تفاصيل)

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أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، احتواء القائمة التي أعلنتها دار النشر الدولية السيفير ElSevier، بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالى 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لعام 2021، على 13 عالما مصريا من جامعة بنها.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، السبت، إن القائمة تضم 8 من كلية العلوم و2 من كلية الهندسة بشبرا و2 من كلية الطب البيطري وواحد من كلية الهندسة ببنها، موجها التهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي للعام الثاني على التوالي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة الخاصة بجامعة ستانفورد تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد بلغ عدد الابحاث المنشورة لجامعة بنها على هذه المنصة أكثر من 11 الف بحث.

وكتب الدكتور علاء السيد أمين، أستاذ الكيمياء بكلية علوم بنها، عميد الكلية الأسبق، على صفحته الشخصية بالفيس بوك: بالعلم.. مصر على الخريطة، الحمد لله وللعام الثانى على التوالى إدراج إسمى في نسبه الـــ 2% من العلماء الاكثر تميزا وتأثيراً على مستوى العالم طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وهناك أيضا عدد كبير (حوالى 320) من العلماء والباحثين المصريين المميزين في مجالات العلم المختلفة.

وتابع «قائمة أكثر ٢٪ من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، التصنيف يصدر سنويا طبقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة وعُرف في الوسط الأكاديمي بإسم «تصنيف ستانفورد»، حيث بني التقرير على عدة عوامل، أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهادات العلمية بالابحاث، والمشاركة في مراجعة وتحرير الابحاث العلمية في المجلات الرصينة».

وأضاف «أمين»، التقرير تم نشره بتاريخ ١٩ اكتوبر ٢٠٢١ بواسطة دار النشر الدولية السيفير.