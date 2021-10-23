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كل ما تُريد معرفته عن الكنيسة المدشنة اليوم بيد البابا تواضروس

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كل ما تُريد معرفته عن الكنيسة المدشنة اليوم بيد البابا تواضروس كل ما تُريد معرفته عن الكنيسة المدشنة اليوم بيد البابا تواضروس

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دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس في مدينة بدر اليوم السبت، بحضور ومشاركة 5 من أساقفة المجمع المقدس العموميون.

وتقع الكنيسة في المجاورة الثالثة بالحى الثالث بمدينة بدر على مساحة ٣٠٠٠ متر، يشغل مبنى الكنيسة منها ٩٠٠ متر، كما يتبع الكنيسة مبنى خدمات يقع في المجاورة الرابعة الحى الثالث أيضًا، كما يوجد بالكنيسة ٦ مذابح، ٣ منها في كنيسة السيدة العذراء بالطابق الأول و٣ بالطابق الأرضي.

كما يخدم في الكنيسة المدشنة حاليًا ٣ كهنة، هم: القس يوسف مجدي والقس موسى كامل والقس مرقس بشرى.

وجرى تدشينها اليوم السبت بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وخمسة من أحبار الكنيسة.

وعقب التدشين ترأس البابا صلاة القداس الإلهى.

المصرى اليوم

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