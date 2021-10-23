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إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بـ«ميكروباص» في دسوق

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إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بـ«ميكروباص» في دسوق إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بـ«ميكروباص» في دسوق

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام ، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص بطريق بسيون دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام ، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كلا من أشرف اسماعيل محمد، 35 سنه، من الإسكندرية، بجرح متهتك بالوجه، ومصطفي احمد الكومي، 29سنه، من الإسكندرية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ومحمود اشرف اسماعيل، 9 سنوات، بجرح طولي بالجبهة واشتباه كسر باليد اليمنى ،وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

المصرى اليوم

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