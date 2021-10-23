19 عالمًا بجامعة طنطا في قائمة السيفير الدولية لأفضل 2٪ من علماء العالم

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أصدرت دار النشر الدولية السيفير مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالى 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، واحتوت هذه القائمة على 19 عالم مصرى من جامعة طنطا، بواقع 10 من كلية العلوم و8 من كلية الهندسة وواحد من كلية الصيدلة.

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في بيان صادر اليوم السبت، إن القائمة أحتوت على العلماء من كليات الجامعة المختلفة وبيانها ترتيباً كالتالي: الدكتور عبدالنبي قابيل «كلية الهندسة»، ‏الدكتور أحمد السباعي «كلية العلوم»، الدكتور مصطفى فهمي حسنين «كلية الهندسة»، الدكتور محمد لبيب سالم «كلية العلوم»، الدكتور الرفاعي قناوي «كلية العلوم»، الدكتور جمال المغربي «كلية الصيدلة»، الدكتور السيد العجوز «كلية الهندسة»، الدكتورصالح شلبي «كلية الهندسة»، الدكتور مصطفى الشيخ «كلية العلوم»، الدكتور مصطفى الصواف «كلية الهندسة»، الدكتور محمد العيسوي «كلية العلوم»، الدكتور محمد عياد «كلية العلوم»، الدكتور عمار الشيخ العيسوي «كلية الهندسة»، الدكتور ناجي طراد «كلية العلوم»، الدكتور ضياء الدين منصور «كلية الهندسة»، الدكتوره أميرة عاشور «كلية الهندسة»، الدكتور إيهاب طوسون «كلية العلوم»، الدكتور أسامة حميدة «كلية العلوم»، والدكتور طارق عامر «كلية العلوم».

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف يصدر سنويا طبقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة وعُرف في الوسط الأكاديمي بإسم «تصنيف ستانفورد»، حيث يبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي وعدد الاستشهادات العلمية بالابحاث والمشاركة في مراجعة وتحرير الابحاث العلمية في المجلات الرصينة.