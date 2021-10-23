أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد زيادة التوتر بالمنطقة.. اليابان تُجري أضخم مناورة عسكرية خلال 30 سنة

Print
بعد زيادة التوتر بالمنطقة.. اليابان تُجري أضخم مناورة عسكرية خلال 30 سنة بعد زيادة التوتر بالمنطقة.. اليابان تُجري أضخم مناورة عسكرية خلال 30 سنة
يشارك بها 100 ألف جندي في جميع أنحاء البلاد

بعد زيادة التوتر بالمنطقة.. اليابان تُجري أضخم مناورة عسكرية خلال 30 سنة

تُجري قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية، اليوم (السبت)، تدريبات عسكرية هي الأضخم على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا؛ وذلك لإعداد القوات لأي صراع محتمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت "سي إن إن" عن المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي البرية العقيد نوريكو يوكوتا، أن تمرين قوة الدفاع الذاتي البرية يركز على تحسين الفعالية العملياتية وقدرات الردع والاستجابة".

وذكر "يوكوتا" أن الجنود يجهزون أنفسهم حتى يتمكنوا من الاستجابة عندما يضطرون إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأضاف أن حوالى 100 ألف فرد و20 ألف مركبة و120 طائرة، يشاركون في تدريبات مختلفة في جميع أنحاء البلاد تركز على الاستعداد التشغيلي.

من جانبه، قال القائد العام للفرقة الثانية من قوات الدفاع الذاتي البرية الفريق يويتشي توغاشي: "إن البيئة الأمنية الحالية المحيطة باليابان متوترة للغاية. نحن قوات الدفاع الذاتي مطالبون بتعزيز فعالية العمليات".

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة المحيطين الهندي والهادئ نقطة محورية للتوتر، ويعتبر مسؤولو قوات الدفاع الذاتي البرية، أن البيئة الأمنية المحيطة باليابان هي الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية