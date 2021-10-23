أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الدولي للجمباز يمنح استضافة بطولة العالم لـ3 دورات مقبلة

Print
الاتحاد الدولي للجمباز يمنح مصر استضافة بطولة العالم لـ3 دورات مقبلة الاتحاد الدولي للجمباز يمنح استضافة بطولة العالم لـ3 دورات مقبلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة
واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام
ومنح الإتحاد الدولي للعبة شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024
جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021
ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة