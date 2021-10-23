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اعلن الإتحاد الدولي للجمباز الجدول الزمني لسلسلة كآس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وآنسات لفردي الأجهزة

واشترط الإتحاد الدولي على الدولة المضيفة ان تقام البطولة على ثلاث سنوات متتالية فى نفس التوقيت بمواعيد ثابتة طبقًا للجداول الموضوعة من آول شهر يناير حتي مارس من كل عام

ومنح الإتحاد الدولي للعبة مصر شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية خلال الفترة من 17 حتي 20 مارس 2022 و 2023 و 2024

جاء هذا بعد النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية واتحاد الجمباز فى استضافة بطولة العالم موخرا القاهرة 2021

ويحتل الجمباز المصري المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.