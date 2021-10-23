الغردقة تسضيف بطولة سباحة الفراعنة «Pharaoh’s Swim» ضمن فاعليات مهرجان البحر الاحمر

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يقام سباق سباحة الفراعنة بتنظيم ستروك ايجبت Pharaoh’s Swim 2021 للمياه المفتوحة للأصحاء وذوى الهمم في منطقه سكاى فيو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ٣١ أكتوبر وحتي ٣ نوفمبر المقبل بمدينة الغردقة في إطار مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية

يهدف المهرجان إلى تنوع المنتج السياحى أنا الجنسيات الأجنبية القادمة لزيارة مصر، وفتح أسواق جديدة ودعم السياحة الرياضية وخاصة لذوى الهمم .

يشارك في المهرجان ٥٠٠ سباح من أمريكا وكندا وإيرلندا وايطاليا بالاضافة إلى السباحين المصريين، وقد تم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطىء الفيو وصولاً إلى المحمية 250م وثم إلى شاطىء فلفلة ثم العودة إلى شاطىء الفيو 250م، ويتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتي ٧٠ عاماً.

جدول السباقات كالتالي :

** يوم الاثنين الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢١

*تبدأ السباقات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بسباق 5كم، ويليه سباق تتابع 2×1كم *

** يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢١م

*تبدأ السباقات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بسباق 2كم اصحاء، ويتزامن معه سباق 2كم لذوى الهمم.*

** يوم الأربعاء الموافق ٣ نوفمبر ٢٠٢١م

*تبدأ السباقات في تمام الساعة التاسعة صباحاً بسباق ١٠ كم، و١٥٠٠م وحفل توزيع الكوؤس على الشاطىء *

ومن المقرر مشاركة البطلة الأوليمبية والكاتبة الأمريكية المعروفة ديانا نياد بالمشاركة في الفعاليات من خلال إلقاء خطاب ملهم وومحفز لجموع المشاركين يوم الاحد الموافق ٣١ أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً ،