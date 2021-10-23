إنجاز جديد للجمباز.. نانسي طمان رابع العالم على جهاز حصان القفز

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حققت نانسي طمان لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، إنجازا تاريخيا، خلال مشاركتها في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان.

واحتلت نانسي طمان المركز الرابع في منافسات جهاز حصان القفز، وهو مركز يتحقق لأول مرة في تاريخ الجمباز المصري.

وجاءت نانسي في المركز الرابع بعد أن حققت 13.733 نقطة في النهائي، وبفارق بسيط عن صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكانت نانسي قد تأهلت لنهائي بطولة العالم، بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات.

ويعد هذا الصعود إنجاز تاريخي حيث لم يسبق نانسي لهذا الأمر أي لاعب أو لاعبة مصري وعربي وأفريقي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة المونديالية 10 لاعبين وهم «نانسي طمان- فرح حسين- فريدة ضبور- مريم عمر- على زهران- عمر العربي- أحمد على أمين- زياد إبراهيم- محمد منتصر عفيفي- عبدالرحمن واكد».