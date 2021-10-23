تعرف على خصومات وفارق استهلاك شرائح الكهرباء بالعداد مسبق الدفع

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يتفاجئ الكثير من المواطنين بخصم مبالغ مالية أثناء شحن أو مراقبتهم ل عداد الكهرباء مسبق الدفع حيث يخصم العداد بشكل تلقائي عدد من الرسوم سواء الخاصة بفرق الشرائح أو خصم رسوم خدمة العملاء.

«المصري اليوم» اعدت جدولا للمبالغ المالية التي يتم خصمها في جميع الحالات مع الإشارة إلى أن جنيه المبالغ التي يتم خصمها موحده لجميع الاستهلاك آت المنزلية بغض النظر عن نوع عداد الكهرباء في المنزل.

اولا بالنسبة الخصومات المقررة لفرق استهلاك الشرائح

- يتم خصم 24 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.

ثانيا يتم خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود في عداد مسبق الدفع كالتالي :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).