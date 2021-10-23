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وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة

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وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة وزير النقل يتفقد مواقع العمل في مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، اليوم السبت، لمتابعة استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

تفقد الوزير أعمال إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا.

ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 متر.

المصرى اليوم

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