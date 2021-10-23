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وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة

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وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة وزير القوى العاملة: بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها خطط استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030 للتحول الرقمي.

وأكد «سعفان»، خلال مداخلته الهاتفية للحديث البرامج الفضائية، أن الوزارة تسعي لتوفير نوعية جديدة من الوظائف لتتواكب مع متغيرات العصر تختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكذلك تعظيم دور السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والتأكيد على أهميتها في مجتمع العمل، وتوفير بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة تحميهم من مخاطر العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة.

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