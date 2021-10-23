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وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

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وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

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أوضح محمد سعفان وزير القوي العاملة أن يوم السادس من يناير المقبل سيتم تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.

وأوضح خلال مداخله هاتفيه له في أحد البرامج الفضائية أن الوزارة لديها 27 مديرية فى المحافظات لمتابعة شئون العمالة وحل مشكلاتها .

وتسعي بمشاركة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوى الهمم وعقدت 15 جلسة حوار مجتمعي للاتفاق على بنود قانون العمل الجديد وتسعي لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة فى .

كما تولي توفر مظلة رعاية وحماية إجتماعية للعمالة المصرية فى الخارج وأن أغلب التخصصات من العمالة المصرية مطلوبة للعمل فى ليبيا.

المصرى اليوم

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