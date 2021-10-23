أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة للخلاف على حد زراعي ببنها

Print
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة للخلاف على حد زراعي ببنها إصابة 3 أشخاص في مشاجرة للخلاف على حد زراعي ببنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها مشاجرة بين طرفين ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بسبب خلافات على الحد الفاصل بأراضيهم الزراعية، وتعدي خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابه 3 أشخاص بقرية الشموت دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ح إ د»، 26 سنة، عامل مصاب وزوجته «م م م»، 21 سنة، ربة منزل مصابة وطرف ثاني «أ ح غ»، 31 سنة، عامل مصاب

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات على الحد الفاصل بأراضيهم الزراعية تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون