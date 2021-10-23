إصابة 3 أشخاص في مشاجرة للخلاف على حد زراعي ببنها

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شهدت قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها مشاجرة بين طرفين ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بسبب خلافات على الحد الفاصل بأراضيهم الزراعية، وتعدي خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابه 3 أشخاص بقرية الشموت دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «ح إ د»، 26 سنة، عامل مصاب وزوجته «م م م»، 21 سنة، ربة منزل مصابة وطرف ثاني «أ ح غ»، 31 سنة، عامل مصاب

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات على الحد الفاصل بأراضيهم الزراعية تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث ما بهم من إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة