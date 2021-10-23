طلاب التربية الرياضية بكفر الشيخ يشاركون في الأسبوع البيئي

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تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ«الأسبوع البيئي للكلية» الفصل الدراسى الأول 2021 – 2022 بمقر كلية التربية الرياضية بمشاركة 30 طالب وطالبة من طلاب الفرق المختلفة للكلية بإشراف الدكتور نجلاء ابراهيم محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار زيادة التوعية البيئية والتشجيع على الإبداع البيئي لتفعيل دور الكلية في التنمية المستدامة للبيئة وتشجيع الشباب للقيام بالدور الإيجابي نحو تنمية مجتمعهم المحلي.

وتضمن الأسبوع البيئي ندوات «الحفاظ على البيئة وتنميتها، وتفعيل دور الشباب تجاه المشكلات المجتمعية، والمشروعات التنموية للشباب» والانتماء والمواطنة، كما تضمن التوعية البيئية و«تجميل الكلية ودهان الأرصفة حول الكلية والنظافة العامة، تدوير خامات البيئة- تشجير- ندوات توعوية- ملصقات – بنرات – بانفلت» وعددًا من المعارض وختام الفعاليات.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة عن سعادته بالدور الذي قدمته كلية التربية الرياضية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنظيم الأسبوع البيئي، ووجة شكره إلى القائمين على تنفيذ الأسبوع البيئي.

وتم توزيع جوائز من ميداليات تذكارية وشهادات تقدير على الطلاب المشاركين.

كفرالشيخ

كفرالشيخ