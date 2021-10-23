الوزير: «ألستوم» تتولى إدارة وتشغيل قطاري «مونوريل» العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر

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كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن شركة الستوم ستدير قطاري المونوريل «العاصمة الإدارية- و٦ اكتوبر».

وأضاف، خلال لقاءه بوفد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأوضح أن هناك التعاون مع الشركات العالمية في ادارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما سيتم اسناد ادارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع إلى شركة عالمية متخصصة لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.

- صورة أرشيفية