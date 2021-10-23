ندوات إرشادية لطب بيطري كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عددًا من الحملات والندوات الإرشادية بعدد من المدارس وبالقرى لتوعية الطلاب والطالبات والمزارعين وأهالي القرى، عن أهمية التحصين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة لحملات على الأسواق تمكنت من ضبط 500 كجم أسماك هارنج مدخنة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 1397 لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا، وضبط 20 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة وتم تحرير محضر رقم1398لسنة 2021 ج أ د ط مركز شرطة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري.

فشهدت المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية للبنات، وعدد من المدارس ندوات توعوية إرشادية عن أهمية التحصين وانفلونزا الطيور ومرض السعار، ومراكز تجميع الالبان، وكيفية الحصول على كوب لبن صحى وآمن، وكيفية الوقاية من تلك الأمراض.

كما نظمت مديرية الطب البيطري عدد من الندوات الإرشادية بالقرى لتقديم خدمات طبية بيطرية للمربين والفلاحين، وتنوعت الخدمات البيطرية ما بين علاج حالات باطنة، جراحة، وتناسلية، وتلقيح، وغيرها من خدمات صندوق العلاج الاقتصادي وإدارة الرعاية بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وتم تسليط الضوء اليوم على مكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، والحد من انتشار أمراض الدم، وتنمية الثروة الحيوانية والنهوض بالمستوى الاقتصادي وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك ضمن أولويات القيادة السياسية، وخطة الإدارة العامة للرعاية والعلاج والطفيليات للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما نظمت الإدارات البيطرية بسيدي غازي وقلين وبيلا لقاءات إرشادية عن كيفية الحصول على كوب لبن أمن، والتربية المنزلية الآمنة، وأهمية التلقيح الصناعي، بقرية السلام التابعة لمركز بيلا، وبمستشفى دقميرة الصحي بإدارة سيدي غازي عن أهمية مراكز تجميع الألبان في الحصول على كوب لبن نظيف صحي آمن خالي من أي أمراض وخاصة الأمراض المشتركة مثل البروسيلا والدرن وأهمية التلقيح الصناعي والتربية المنزلية الآمنة، كما تنظيم ندوة إرشادية بالجمعية الزراعية بشباس عمير عن أهمية التلقيح الاصطناعي ودوره في تحسين جودة السلالات الناتجة من حيث إنتاج اللحوم والألبان وتقليل انتشار الإصابة بمرض البروسيلا وأهمية تطوير مراكز تجميع الألبان.

كفرالشيخ