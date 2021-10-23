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حضور إعلامي سعودي مميز في "إكسبو دبي" والتراث في قلب الحدث

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حضور إعلامي سعودي مميز في "إكسبو دبي" والتراث في قلب الحدث حضور إعلامي سعودي مميز في "إكسبو دبي" والتراث في قلب الحدث
مشاركة قوية من الجمعيات ذات العلاقة

حضور إعلامي سعودي مميز في

‬ شاركت الجمعية للإعلام السياحي افتراضيًّا في ندوة "التراث قلب إكسبو دبي" التي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية، والتي تم الحديث فيها عن التراث الشعبي ودور الإعلام السياحي في استدامة السياحة التراثية؛ حيث شارك خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي بورقة عمل تناولت علاقة الإنسان بالبيئة المحيطة به، ومدى تفاعله معها قديمًا في منطقة الخليج.. وأخذت هذه العلاقة تنمو حتى تحولت إلى بناء وانسجام وعطاء وارتبطت الأجيال بهذا التفاعل والعطاء الذي أخذ بُعدًا اجتماعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، وأخرج لنا موروثًا أصيلًا، وتحول هذا الارتباط إلى تفاعل من الأجيال حيث حافظت عليه وقدمته للعالم من خلال الصوت والصورة ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع للمحافظة عليه والاعتزاز به، والبحث والتقصي فيه لمعرفة مكامن القوة التي نشأ عليها، وجعلت منه مصدر فخر وانتماء للأوطان.

وقدّمت الدكتورة فاخرة بن داغر مديرة مجلس الفجيرة للتراث، الندوة، ورحّبت بالمشاركين منوهة بأن جمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية تعتز بشراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية والشخصيات الثقافية والإعلامية لإبراز الوجه الثقافي لدولة الإمارات ودول الخليج.

وشارك في الندوة الأستاذ سعيد المناعي مدير دائرة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، والأستاذ عبدالله الطنحاني رئيس جمعية أدباء للثقافة والفنون والمسرح.

من جانبه شكر سعادة أحمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، المشاركين، وأكد أن الإعلام هو الوجه الآخر للتراث وهو نافذة يطل من خلالها موروثنا على العالم.. وفي إكسبو ٢٠٢٠ ظهر ذلك من خلال تصاميم أجنحة الدول المشاركة.

كما أشارت الأستاذة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث الاستراتيجية في نادي تراث الإمارات، إلى أهمية الدراسات والبحوث في التراث وشرحت تجربة مركز زايد في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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