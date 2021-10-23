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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة أسباب ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي.

قال «القرش» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، السبت، إن هناك حالة من حالات التضخم أصابت عدد كبير من دول العالم، بل إن بعض الدول حول العالم تعاني من نقص بعض السلع المهمة حتى وإن كانت دول كبيرة، في حين أن المواطن المصري لم يشعر بهذه الأزمة، لافتًا إلى أن مصر شهدت ارتفاعات طفيفة في الأسعار، لكن المنتج نفسه ما زال متوفر وهذا يرجع إلى التوسع في الاهتمام بقطاع الإنتاج الزراعي منذ عام 2014.

أوضح أن سبب ارتفاع سعر البيض خلال الفترة الأخيرة يعود لعوامل مثل حركات الشحن والتبادل التجاري، والخامات التي يتم استيرادها من الخارج، إذ أن تلك العوامل تؤثر بشكل أو بآخر في عملية التسعير، مضيفًا أنه هناك حلقات وسيطة في منتصف العملية التجارية مثل جشع بعض التجار.

وأشار إلى الخطوات المتخذة لحماية ميزانية المواطنين، والتي تمثلت في ربط المنتج بالمستهلك، من خلال عرض منتجات المزارعين في منافذ وزارة الزراعة والمنافذ القادرة على تقديم خدمات للمواطنين مثل منافذ أمان ومنافذ وزارة التموين وغيرها.

تابع: «عدد المنافذ يكفي بشكل كبير جدًا على مستوى الجمهورية، وتم عقد اتفاقية مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفير البيض ومنتجات الدواجن في هذه المنافذ بسعر مقبولة».

وشهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجعا وفقا لاتحاد منتجي الدواجن، حيث سجل البيض الأبيض الأحمر 44.5 جنيها مقابل 50 جنيها أمس، بينما البيض البلدي 53 جنيها مقابل 55 جنيها في السوق المحلي.