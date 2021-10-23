شباب ورياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل حرفية للتعريف بفن الحرق على الجلود

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بتنفيذ ورشة عمل حرفية بعنوان «الحرق على الجلد»، ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة ،وذلك بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة أبوحماد الرياضية ،وبمشاركة 25 شاب وفتاة من أعضاء المركز.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الحرق على الجلود، والذي يعد واحدًا من الفنون الهامة في التاريخ المصري القديم والحديث على السواء، ويشمل صناعة ميداليات وبورتيرهات وبراويز وشنط جلدية ومحافظ وغيرها من التصميمات التي يطبقها الفنان دون تدخل أي آلات حديثة في التصنيع، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل وتنمية قدرات المتدربين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.