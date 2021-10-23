أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير -
مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل حرفية للتعريف بفن الحرق على الجلود

Print
شباب ورياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل حرفية للتعريف بفن الحرق على الجلود شباب ورياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل حرفية للتعريف بفن الحرق على الجلود

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، بتنفيذ ورشة عمل حرفية بعنوان «الحرق على الجلد»، ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة ،وذلك بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة أبوحماد الرياضية ،وبمشاركة 25 شاب وفتاة من أعضاء المركز.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الحرق على الجلود، والذي يعد واحدًا من الفنون الهامة في التاريخ المصري القديم والحديث على السواء، ويشمل صناعة ميداليات وبورتيرهات وبراويز وشنط جلدية ومحافظ وغيرها من التصميمات التي يطبقها الفنان دون تدخل أي آلات حديثة في التصنيع، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل وتنمية قدرات المتدربين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

مصطفى مراد فهمي : شركة الكرة بالأهلي سيكون لها دورًا في صفقات يناير

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون