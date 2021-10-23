مأساة «طالب».. غرق في نيل بنها منذ 7 أيام ولم يتم العثور على جثته

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مأساة حقيقية تعيشها أسرة الطالب «محمد عزت بلال» ابن قرية ميت العطار التابعة لمركز ومدينة بنها الذي لقي مصرعه غرقًا منذ 7 ايام أيام حينما نزل للاستحمام في مياه النيل بقرية كفر طحلة المجاورة مع زملائه وتعرض للغرق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه لتبتلعه المياه في لحظات بعد وفاة أخته قبل 4 أيام قليلة.

الأسرة وجميع الاهالى هنا في ميت العطار يعيشون حالة من الحزن على فراق وذاد الامر صعوبة انه لم يتم العثور على جثته حتى الان ويعكف فريق من الغواضين بمحافظات الشرقية والمنوفيه والغربية والدقهلية والقليوبية للبحث عن الجثة في المياه وسط دعوات الأهالي بظهورها حتى تستريح الأسرة وخاصة أن والده يطلب كل دقيقة من الله ظهورها حتى يستطيع دفن ابنه

وناشد محمد حسام ابن قرية ميت العطار الجهات المعنية والغواصين المختصين والذين كانت لهم سابقة استخراج جثامين غرقى سرعة المشاركة لانتشال جثة محمد عزت نظرا لصعوبة طبيعة المياه التي يتم البحث فيها، مؤكدا أن محمد كان يتميز بالسيرة الطيبة بين أفراد أسرته والقرية بالكامل.

وأضاف أن الأسرة تعرضت لمأساة قبل أيام من غرق نجلهم حيث توفت شقيقته الكبرى وتم تشييعها قبل 4 أيام من غرق محمد وهو ما يمثل صدمة كبيرة لوالديهما.

فيما طالب خال محمد سرعة مشاركة الغواصين المختصين، موضحا أنه يشارك الآن في أعمال البحث عن الجثة غواصون من 4 محافظات وهي «الشرقية والغربية والمنوفية والفيوم» إلى جانب عدد من قوات الإنقاذ النهرى بالقيوبية وعدد آخر من الصيادين بمراكب الصيد الخاصة بهم، قائلا «كل اللي نتطلبه وبنتمناه من ربنا نعثر على الجثة وندفنه حتي ترتاح قلوبنا».

وقال عزت بلال والد الشاب محمد إنه يعيش بقرية ميت العطار بمركز بنها وأن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة وجائه اتصالا هاتفيا يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا، لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط.

اضاف أنه توجه على الفور لموقع الحادث على أمل أن يكون ما سمعه مجرد كذب لكن ما وجده أدمى قلبه حيث أكد له شهود العيان غرق نجله أثناء استحمامه ومجموعة من زملائه بمدرسة الشهيد جابر الثانوية بنين

وعلى مدار 7 أيام متواصلة من أعمال البحث لم ييأس الأب بأن يعثر على جثمان نجله ويقوم بدفنه حيث تقوم حاليا قوات الإنقاذ وفرق البحث الخاصة بمحافظة القليوبية بمشاركة عشرات مراكب الصيد الأهالى بأعمال البحث للعثور على الجثمان.

البحث عن الطالب الغريق في النيل ببنها

البحث عن الطالب الغريق في النيل ببنها

و تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في بنها إلى دفتر عزاء ودعوات لأسرة «محمد عزت» بالصبر والسلوان متضرعين إلى الله أن يعيد جثتة لأسرته، حتى يرتاح قلبهم ويستطيعوا دفنه

أكد أحد الغواصين إن من أسباب تأخر طفو جثة أي غريق يرجع إلى برودة أو سخونة المياه لانه في حالة سخونة المياه لا يمكن أن يتأخر طفو الجثمان عن ثلاثة أيام أما في حالة برودة المياه فأنه من المحتمل أن يتأخر ظهورها من 8 إلى 9 أيام.

اضاف أن هناك ظروف أخرى تتحكم في طفو الجثمان أو تأخره منها جسم الغريق إذا كان بدينًا أو رفيع أو إذا كانت معدة مليئة بالطعام أو فارغة فإذا كانت معدته مليئة بالطعام فينتج عنها غازات تساعد على طفوه الجثة بسرعة على سطح الماء.

لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر في عدم طفو جثمان الغريق بسرعة من بينها الحشائش والأشجار التي يلقيها الصيادين في قاع النيل لكي تتكاثر تحتها الأسماك وهو الأمر الذي يحجز جثة الغريق لفترة في بعض الأحيان

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه بلاغا بغرق طالب يدعى «محمد عزت» بالصف الثاني الثانوي بنهر النيل في قرية كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها وانتقلت قوات الانقاذ وجارى البحث عن الجثة