«مطوري القاهرة الجديدة» تكرم المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية

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كرمت جمعية مطورى القاهرة الجديدة، المهندس وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك نظرا لدوره الفعال في دعم المطورين والقطاع العقارى.

وأكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في دعم الاقتصاد المصرى، وحل مشاكل كافة المطوريين العقاريين وشركات الاستثمار العقارى، وهو ما أثر بالايجاب على القطاع العقارى، وساهم في حدوث انتعاشة كبيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة، والتى كان لها دور كبير في زيادة نسبة المشروعات العمرانية، وكذلك معدلات التنفيذ.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن الاستعانة بشباب في المناصب القيادية وخاصة في هيئة المجتمعات العمرانية، لعب دور كبير في حدوث طفرة في القرارات الوزارية، فقطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية، استطاع أن يصدر قرارات وزارية خلال فترة قصيرة توازى ما تم صدوره منذ تأسيس الهيئة، مشيرا إلى أن القرار الوزارى أصبح لا يستغرق أكثر من 60 يوما منذ صدور قرار التخصيص لأى مشروع.

وأشار رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إلى أنه على هامش التكريم، تم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمطورى القاهرة الجديدة وبعض المشروعات العمرانية، منها مشروع بيت الوطن، حيث تم مناقشة تعديل اشتراطات مشروع بيت الوطن بحيث يتم السماح بأن يتضمن الطابق عدد 3 وحدات سكنية بدلا من وحدتين فقط، وذلك لتتناسب مع القدرة الشرائية للعميل في الفترة الحالية، فتعديل المساحات يتيح الفرصة لأكثر من فئة الحصول على وحدة مناسبة داخل مشروع بيت الوطن في القاهرة الجديدة، موضحا أن المهندس وليد عباس وعد بدراسة ذلك وعرضه على مجلس الإدارة للبت فيه.

وفى سياق أخر، قال المهندس محمد البستانى، أنه التقى بالمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الإشكاليات التي تواجه الشركات العقارية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديرى التراخيص وممثلين من الجمعية لمناقشة كافة المشاكل والوصول لحل لها.