رئيس الجمارك يختتم زيارته لموسكو وسط مشاركة مسؤولين من 35 دولة

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اختتم الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، زيارته إلى موسكو، استمرت ٤ أيام بحضورالمؤتمرالصحفى لرئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين مع القيادات الجمركية في ٣٥ دولة.

واستعرض «غتورى» خلال الندوة التي عقدت على هامش زيارته إلى موسكو، التجربة المصرية في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، موجهًا رسالة محفزة إلى مجتمع الأعمال الدولى بأن منظومة الإدارة الجمركية في مصرتشهد أكبرثورة تطويرفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومى لتحديث الجمارك، يحظى بدعم غيرمسبوق ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وارتكزت المنظومة حسب رئيس المصلحة- اليوم السبت- على تحديث البنية التشريعية بالتوافق مع مجتمع الأعمال، بإصدار قانون جديد للجمارك عام ٢٠٢٠، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».