ترحيب كردي ببيان مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات العراقية

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رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، ببيان مجلس الأمن الدولي حول الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في موقع تويتر «أرحب ببيان مجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الانتخابات العراقية».

كذلك أشاد بالدعم الفني الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة في العراق والفرق الدولية من الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها كانت «مركزية» في العملية الانتخابية.

وتابع «أحث جميع الأطراف على الإسراع في تشكيل حكومة شاملة قادرة على بناء مستقبل أفضل للشعوب العراقية».

وأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس، بياناً رحب فيه بنجاح الانتخابات المبكرة في العراق، مجدداً دعمه لحكومة العراق والتزامه باستقلال البلاد وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وقال المجلس في بيان له: إن أعضاء مجلس الأمن يهنئون الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر الجاري».

كما رحب المجلس «بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة».

وأضاف البيان، أن «أعضاء مجلس الأمن أثنوا على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وأثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات».

وأثنى أعضاء مجلس الأمن، على «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتقديمها المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الانتخابات الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية».