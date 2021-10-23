ضبط ٢ طن لحوم مستوردة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على الأنشطة التموينية بنطاق المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم الكبري، لوجود لحوم مستوردة مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠٠ كرتونة لحم زنة الواحدة ٢٠ كيلو بإجمالي ٢ طن لحوم مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر،و تحرير ٤ محاضر جنح ادط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وقامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية بالمدينة، وتم تحرير ٤ تقارير مخالفة لوجود نقص وزن وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وكذا عدم نظافة أدوات العجن بأحد المخابز.

