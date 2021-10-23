بث مباشر.. مباراة الاهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي يخوض لقاء هاماً ومرتقبًا في مشوار دفاعه عن لقبه الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخه عندما يواجه الحرس الوطني بطل النيجر السبت عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء القاهرة السبت المقبل الذي سيقام على أرض ملعب استاد السلام للتأهل لدور المجموعات.

موسيماني: أغلقنا ملف مباراة الذهاب ونركز في لقاء العودة

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد انه غير راض عن نتيجة مباراة ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق ملف المباراة للتركيز في لقاء العودة بالقاهرة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «كنت أتمنى أن تكون النتيجة أفضل، ولكن في النهاية سنتعامل مع نتيجة مباراة اليوم».

وأضاف أن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته في مباراة اليوم، ولكنه لن يتحدث عنها وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: «نجحنا اليوم في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم.

تقدم على معلول للأهلي، في الدقيقة ١٩ من ضربة جزاء، وتعادل ديوري للحرس الوطني في الدقيقة ٧٦ من زمن المباراة، التي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

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وتنطلق مباراة الأهلي وبطل النيجر فريق الحرس الوطني يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي الأهلي مع وجود فقرات فنية بتواجد نجوم المارد الأحمر.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لأخبار بعثة ممثل مصر من الملعب.

تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني وأبرز الغيابات

تشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظرًا لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة.

وضربت الإصابة الظهير الأيسر محمود وحيد ولاعب الوسط المدافع محمود متولي إلى جانب عدم الدفع بجونيور أجايي لوجوده على قائمة الانتظار.

ولن يستفيد الأهلي في مواجهة الحرس الوطني من الصفقات الصيفية الجديدة التي يأتي في مقدمتها الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاوي والموزمبيقي ميكيسوني إلى جانب قلب الهجوم حسام حسن.

ومن المتوقع أن يعتمد بيتسو موسيماني على الحارس على لطفي أساسيًا خلال مواجهة الأهلي وبطل النيجر وسيضم خط الدفاع التونسي على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

وسيعتمد على ثنائي نصف ملعب دفاعي يضم آليو ديانج وعمرو السولية ويفكر موسيماني في الدفع بوليد سليمان بديًلًا لأفشة ويتواجد ثلاثي المقدمة (حسين الشحات – محمود كهربا – محمد شريف).