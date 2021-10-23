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12 وفاة و1494 إصابة جديدة

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12 وفاة و1494 إصابة جديدة 12 وفاة و1494 إصابة جديدة

جى بي سي نيوز  :- سجلت في الأردن 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و1494 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 849000 إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين إلى 10930.

وأجري 32094 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 4.66%، ووصل عدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10694943 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 567 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 820902، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 17168.

وسُجلت 82 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 54 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 540 إصابة.

 

جي بي سي نيوز

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