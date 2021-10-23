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لقاءات نقاشية متنوعة لواعظات الأزهر مع السيدات بالبحر الأحمر حول العنف الأسري وخطره على المجتمع

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لقاءات نقاشية متنوعة لواعظات الأزهر مع السيدات بالبحر الأحمر حول العنف الأسري وخطره على المجتمع لقاءات نقاشية متنوعة لواعظات الأزهر مع السيدات بالبحر الأحمر حول العنف الأسري وخطره على المجتمع

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نظمت قافلة واعظات الأزهر التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية إلى محافظة البحر الأحمر عدة لقاءات في أماكن مختلفة منها: نادي الغردقة الرياضي، ونادي الرحلات، وجمعية الهداية الإسلامية، وجمعية الشياخة، والتقين بعدد كبير من السيدات والفتيات في لقاءات دعوية وتوعوية مفتوحة قائمة على الإجابة عن تساؤلات الجمهور في جوانب تتعلق بعبادتهم وعلاقتهم الأسرية.

وتعرض واعظات الأزهر خلال هذه المناقشات، اليوم السبت، لعدد من القضايا المهمة الخاصة بالأسرة واستقرارها كنبذ العنف بين أفراد الأسرة، وعدم التفرقة بين تربية الذكور والإناث، والتأكيد على أهمية استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع يسعى للتقدم.

المصرى اليوم

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