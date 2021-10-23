أبوالغيط يلتقي مدراء المنظمات العربية في تونس

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في ختام زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى تونس ، التقي مدراء المنظمات العربية المتخصصة المقيمة بتونس ( الهيئة العربية للطاقة الذرية - إتحاد إذاعات الدول العربية- المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الداخلية العرب ) وذلك في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن اللقاء، الذي تم على إفطار عمل بدعوة من مدير عام الالكسو، تناول مختلف أوجه التعاون بين أطراف منظومة العمل العربي وسبل تعزيزها وتطويرها. وأضاف المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض عدة تقارير حول المبادرات التي قامت بها الألكسو خلال الفترة الأخيرة لجائحة كورونا وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ، وكذا استعراض خطتها واستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد في حديثه مع المدراء العامين أن الوضع العربي العام يحتاج الي تكثيف العمل المشترك حتي تتمكن منظومة العمل العربي من مساندة الدول في تخطي مختلف التحديات التي تواجهها.

من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن الأمين العام عقد لقاء مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، حيث تناول اللقاء الوضع في تونس من مختلف جوانبه.

وأوضح المصدر أن الأمين العام هنأ رئيسة الحكومة علي اختيارها للمنصب وجدد لها تفهمه ودعمه للاعتبارات التي أدت للمسار الذي بدأ في ٢٥ يوليو ، متمنياً التوفيق للقيادة التونسية في تحقيق تطلعات الشعب التونسي.