اتبعها وداوم عليها.. 9 عادات مفيدة لصحة قلبك

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من الرياضة إلى نظافة الأسنان

‬من ممارسة الرياضة إلى الحفاظ على نظافة الأسنان، يكشف تقرير طبي عن تسع عادات صحية يجب أن نتبعها للحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراضه وأمراض الأوعية الدموية.

ويقول موقع "ديلي ميديكال إنفو" الطبي: هناك العديد من العادات الصحية التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة القلب والتي تشمل:

* ممارسة الرياضة

يمكن الحفاظ على صحة القلب بممارسة الرياضة؛ مما يساعد القلب على العمل بكفاءة أكبر، وحتى تكون ممارسة الرياضة مفيدة يجب الانتظام عليها ولو لمدة 5 دقائق يوميًّا.

* تجنب الأطعمة الغنية بالدهون

للحفاظ على صحة القلب يجب اتباع نظام غذائي صحي؛ حيث إن الإفراط في تناول الدهون يؤثر على القلب بشكل كبير وخاصةً عند تناول الدهون غير المشبعة وهي نوع الدهون غير الصحي، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مع مرور الوقت.

كما أن زيادة الدهون غير الصحية قد يسبب انسدادًا في الشرايين؛ وذلك نتيجة رفع مستوى الكوليسترول الضار وخفض مستويات الكوليسترول الجيد؛ لذا يفضل تجنب الأطعمة السريعة المقلية والسمن.

* الحفاظ على نظافة الأسنان

يجب الاهتمام بتنظيف الأسنان يوميًّا؛ حيث إن الحفاظ على صحة الأسنان يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجسم كله بما في ذلك القلب.

كما أن هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن هناك علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، نتيجة انتقال البكتيريا الضارة الموجودة في الفم عن طريق مجرى الدم إلى القلب مسببةً خطر الإصابة بأمراض القلب.

* النوم بشكل كافي

اتباع عادات مفيدة لقلبك يساعد بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب.. ومن أكثر العادات الصحية للقلب هي النوم بشكل صحي وبعدد ساعات كافية، وبغض النظر عن العمر قد يؤدي عدم النوم بشكل كافٍ إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ لذا يفضل الحصول على قسط كافٍ من النوم ما بين من 7 إلى 8 ساعات في اليوم.

* تجنب الجلوس لفترات طويلة

هناك العديد من الأبحاث التي تشير إلى أن بقاء الشخص جالسًا لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ لذا إذا كان العمل يتطلب الكثير من الجلوس يمكن القيام بالمشي قليلًا من حين لآخر.

* الابتعاد عن التدخين

يؤثر التدخين على صحة الجسم بأكمله وليس القلب فقط، فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان والعديد من الأمراض الأخرى.

كما أن من مشاكل التدخين أنه يؤثر على الأشخاص المحيطين؛ حيث إن التدخين السلبي يؤثر على الأشخاص بنفس تأثير التدخين ذاته؛ وذلك بسبب المواد الكيميائية المنبعثة من دخان السجائر والتي تسبب تراكم البلاك في الشرايين؛ مما قد يسبب حالات الوفاة المبكرة نتيجة أمراض القلب أو سرطان الرئة.

* الحفاظ على الوزن

يؤثر الوزن الزائد على الجسم كله وليس صحة القلب فقط؛ حيث تؤثر الدهون الزائدة في ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الدهون غير الصحي في الدم؛ لذا يفضل تناول سعرات حرارية أقل وممارسة المزيد من الرياضة.

* تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف مثل الشوفان والشعير والتفاح والأفوكادو، يساعد في الحفاظ على صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

* تناول السمك

يعد تناول السمك من العادات الصحية للجسم كله وليس صحة القلب فقط، وهو غني بـأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهناك العديد من الأسماك التي يمكن تناولها مثل: سمك السلمون والتونة والسردين وسمك الرنجة.