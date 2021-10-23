إقلاع  22 رحلة بالون تقل 440 سائح أجنبي بالأقصر

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تزينت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، بعدد 22 رحلة بالون طائر على متنها 440 سائح من مختلف الجنسيات، رغم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بمدينة الاقصر، للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات.

قال محمود بدوى، قائد بالون طائر، إن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 22 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، بألوانها الزاهية والمتنوعة، موضحًا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للإقلاع من غرب المدينة.