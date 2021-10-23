مصدر بالمنتخب: مواجهة أنجولا وضعتنا فى مأزق حقيقي

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كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، ان المواعيد التى أعلنها الاتحاد الدولى الخاصة بمباراتي انجولا و الجابون وضعت الجهاز الفنى فى ورطة لضيق الوقت خصوصا بعد اعلان موعد مباراة الاهلى والزمالك فى الدورى وعدم وجود وقت كاف لاقامة معسكر قوي يتخلله مباراة ودية قبل السفر الى لواندا.

وأضاف:« كنا نأمل ترحيل موعد المباراتين الى نهاية الاجندة الدولية المقرره من 11 الى 18 نوفمبر ولكن فوجئنا بتحديد موعد المباراتين يوم 11 و 14، وهو وضعنا تحت ضغط .

وكان الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، اعلن تقديم معسكر المنتخب 24 ساعة عن الموعد الذى سبق وتم الاعلان عنه من قبل و المحدد يوم 7 نوفمبر لينطلق المعسكر 6 من نفس الشهر».

وذلك استعدادا لمباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما يومى 11 و 14 نوفمبر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل .

وياتى قرار الجهاز الفنى بعد اعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " الموعد الرسمي للمباراتين مما جعل كيروش ومعاونية فى ورطة ومأزق خصوصا وأن مباراة الاهلى والزمالك تقام يوم 5 نوفمبر و المنتخب سيخوض مباراة أنجولا خارج مصر يوم 11 من نفس الشهر، ويري الجهاز الفنى ان الفترة بين مباراتى القمة وانجولا غير كافية لاقامة معسكر طويل يتخلله مباراة ودية قبل السفر الى انجولا حسبما يريد كيروش .