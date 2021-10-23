منسق حياة كريمة بالمنوفية: 275 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 41 مدرسة

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كشف مهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية عن خطة تطوير التعليم بمركزي الشهداء وأشمون والتي تضمنتها مبادرة حياة كريمة، حيث تم اعتماد 275 مليون جنيه تكلفة مالية لتطوير وتجديد منظومة التعليم بها.

وأشار ربيع إلى أن الانشاءات الجديدة والإحلال والتجديد يتضمن 41مدرسة بإجمالي 716فصل مقسمة على مركزي المبادرة، حيث كان من نصيب مركز أشمون إنشاء (٣١) مدرسة جديدة توفر حوالي ٥٥٦ فصل بتكلفة أكثر من ٢١٠ مليون جنيه، وبالاضافه إلى مركز الشهداء والذي يتضمن انشاء (١٠) مدارس جديدة توفر حوالي ١٦٠ فصل جديد وبتكلفة أكثر من ٦٥ مليون جنيه.

وأضاف أنه سوف يتم تطوير مجموعة من المدارس بالمركزين سيكون من نصيب مركز أشمون تطوير وصيانة ٦٠ مدرسة قائمه أما مركز الشهداء سيضم تطوير وصيانة ٢٦ مدرسة قائمة وذلك بااجمالي ٨٦ مدرسة تشكل أكثر من ٢٥٪ من المدارس القائمة بالمركزين إلى جانب توصيل خطوط الفايبر التي توفر الانترنت فائق السرعة إلى جميع المنشآت التعليمية.