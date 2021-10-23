«المحامين»: «فرعية طنطا» تتسلم فرش غرف المحامين الجديد بـ3 جزئيات

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أعلنت نقابة المحامين، عن تسلم نقابة محامين طنطا الفرعية، فرش جميع غرف المحامين على مستوى النقابة الفرعية، وذلك تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف مجلس النقابة الفرعية.

وأوضحت في بيان نشرته صفحة النقابة العامة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن النقابة الفرعية تسلمت الفرش لجزئيات كفر الزيات، والسنطة، وبسيون، كدفعه أولى، وأنه جاري استلام فرش غرف طنطا الجديد، لتكون كافة غرف المحامين على مستوى غرب طنطا في صورتها اللائقة.

يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، التقى في فبراير الماضي، محمد جلال شلبي، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، في طالب فيه المجلس الفرعية بصرف دفعة من المخصصات، وفرش غرفة النقيب، وصرف مستحقات بعض المراكز الطبية، والمستشفيات المتعاقدة مع الفرعية، واعتماد تشكيل هيئة المكتب واعتماد التوقيعات لدى البنوك المختصة، وأيضًا التعاقد مع طبيب حتى تتمكن النقابة الفرعية من صرف الأدوية للسادة المحامين.

ووافق نقيب المحامين على صرف دفعة من مخصصات الفرعية لتمكين المجلس المنتخب من أداء مهامه الخدمية، وعرض أمر زيادة المخصص على لجنة تقدير المخصصات بالنقابة العامة للنظر في إعادة التقدير رغبة من سيادته في تحسين الخدمات المقدمة للسادة محامي الفرعية.

كما وجه النقيب العام المجلس الفرعي بإفادة النقابة العامة بثلاثة عروض أسعار مناسبة تتضمن العناصر وتكاليفها بالنسبة لطلب فرش غرفة النقيب الفرعي.

وفيما يخص متأخرات بعض المراكز والمستشفيات، وجه «عطية»، محمد فزاع، عضو مجلس النقابة العامة، للنظر وحل الأمر على وجه السرعة، كما وجه مجلس النقابة الفرعية بتقديم ثلاثة أسماء أطباء لاختيار واحدًا منهم مع إخطار «فزاع» لإتمام التعاقد معه.