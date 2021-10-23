قافلة الأزهر تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر ويناقشان الدور المشترك لمواجهة المشكلات المجتمعية (صور)

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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، على هامش القافلة التي وجّهها المجمع لواعظات الأزهر إلى البحر الأحمر الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، بحضور د. إلهام شاهين ،مساعد الأمين العام لشئون الواعظات وممثلي منطقة الأزهر المركزية ومنطقة الوعظ.

وشهد اللقاء، اليوم السبت، مناقشة دور المؤسسات الدينية في الحفاظ على وعي الناس ومواجهة المشكلات المجتمعية التي تهدد استقرار المجمتع، كما أكد الحضور أثناء اللقاء على العلاقات المتينة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وما ينتجه ذلك من تعاون مستمر ومثمر يحقق الصالح العام ويضيع الفرصة على المتربصين بمصرنا الحبيبة.

كما استعرض اللقاء الجهود المشتركة بين المؤسستين في سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية السليمة، سواء من خلال ما يقوم به بيت العائلة المصرية أم من خلال حملات وقوافل التوعية والندوات المشتركة بين الجانبين.

قافلة الأزهر تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر ويناقشان الدور المشترك لمواجهة المشكلات المجتمعية