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«فيفا» يتسبب فى ورطة لمنتخب قبل مواجهتي أنجولا والجابون

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«فيفا» يتسبب فى ورطة لمنتخب مصر قبل مواجهتي أنجولا والجابون «فيفا» يتسبب فى ورطة لمنتخب قبل مواجهتي أنجولا والجابون

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فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، تقديم معسكر 24 ساعة عن الموعد الذى سبق وتم الاعلان عنه من قبل و المحدد يوم 7 نوفمبر لينطلق المعسكر 6 من نفس الشهر .

وذلك استعدادا لمباراتي أنجولا و الجابون المقرر لهما يومى 11 و 14 نوفمبر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل .

وياتى قرار الجهاز الفنى بعد اعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الموعد الرسمي للمباراتين مما جعل كيروش ومعاونية فى ورطة ومأزق خصوصا وأن مباراة الاهلى والزمالك تقام يوم 5 نوفمبر و المنتخب سيخوض مباراة أنجولا خارج يوم 11 من نفس الشهر، ويري الجهاز الفنى ان الفترة بين مباراتى القمة وانجولا غير كافية لاقامة معسكر طويل يتخلله مباراة ودية قبل السفر الى انجولا حسبما يريد كيروش .

المصرى اليوم

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