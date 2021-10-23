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مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس الأمل

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مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس الأمل مدير تعليم المنوفية يلتقي فريق كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس الأمل

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التقى هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأعضاء فريق كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع بالمنوفية والمتوجهين للمشاركة في بطولة الجمهورية لكرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية خلال الفترة من الثالث والعشرين من أكتوبر حتى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية والتي تنظمها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .

حضر اللقاء مدير إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية ومسئول أمن المديرية وهيئة الإشراف على الفريق المرافقين للطلاب خلال معسكر البطولة.

وخلال اللقاء، حث مدير المديرية أبنائه الطلاب على التحلي بروح الفريق الواحد والتعاون لعرض صورة متميزة عن التعليم بالمنوفية أمام المديريات الأخرى المشاركة بالبطولة وبذل الجهد من أجل الفوز بكأس البطولة ليواصل تعليم المنوفية تألقه وتصدره المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مختلف مجالات الأنشطة التربوية والرياضية كما أكد على الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بعدوى .

المصرى اليوم

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