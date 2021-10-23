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ضبط متهمين ارتكبا 10 وقائع سرقة دراجات نارية في سوهاج

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ضبط متهمين ارتكبا 10 وقائع سرقة دراجات نارية في سوهاج ضبط متهمين ارتكبا 10 وقائع سرقة دراجات نارية في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط شخصين بسوهاج، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة» وتقطيع الأسلاك، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما سلاحين أبيض «مطواة»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

المصرى اليوم

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