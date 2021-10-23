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ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5458 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1888 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و148 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و13 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات، كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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