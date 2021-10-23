الصندوق السيادى: إعلان الفائز بتطوير مجمع التحرير وتوقيع العقد خلال أيام

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كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصرالسيادى، عن انه سيتم الإعلان عن الفائزبتطويرمبنى مجمع التحريرخلال ايام من القطاع الخاص. لكنه لم رفض الإفصاح لـ«المصرى اليوم» على هامش احتفالية الفائزين بجوائزالتميز الحكومى، أي تفاصيل حول هوية العرض الفائز بعملية التطوير، حفاظًا على مفاوضات اللحظة الأخيرة، لكن من المنتظر توقيع العقد خلال الشهرالجارى.

ومن المخطط أن يشهد تحويل مبنى مجمع التحريرالشهيرإلى منطقة جذب متعددة الأغراض تضم غرف فندقية ومساحات تجارية وإدارية وثقافية، إضافة إلى مقرللمؤتمرات. وسيكون المكون الفندقي أساسا لتطوير المجمع، إذ أظهرت دراسة الجدوى وجود نقص في الفنادق بالقاهرة، حسب سليمان. والذى أضاف أن عملية التطويرمن المتوقع أن تستغرق 24 شهرا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق في «تصريحات سابقة» إن الأولوية في اختيارالفائزستكون للمطورالأسرع في الإنجاز. وكان من المتوقع أن تعلن الحكومة عن الشركة التي ستتسلم عقد تطويرمجمع التحريربحلول نهاية سبتمبرالماضى.

في شان آخريخطط الصندوق السيادى لإطلاق صندوقين فرعيين جديدين، أحدهما يركزعلى التعليم، والآخر على سلاسل التصنيع والتوزيع. ولم يكشف سليمان عن الحجم المستهدف للصندوقين، لكن من المقررأن يمول الصندوق الفرعي للتعليم بناء مئات المدارس التي تستهدف أبناء الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويتبع الصندوق السيادي أربعة صناديق فرعية حاليا تركزعلى الرعاية الصحية والبنوك والبنية التحتية والسياحة.

ويستهدف الصندوق السيادي مضاعفة حجم محفظة أصوله إلى أكثرمن 26 مليارجنيه بنهاية 2022، حسب ايمن سليمان. وبلغت أصول الصندوق 13 مليارجنيه حتى الشهرالجاري.

ويتجه الصندوق إلى الانتهاء من دراسات تطويرمنطقة باب العزب التاريخية خلال الفترة المقبلة. وقال سليمان إن المنطقة التاريخية المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة ستتحول إلى منطقة ابتكارتدعم مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الصندوق يبحث عن مطورلتنفيذ مشروع تعليمي في المهن الحرفية في المنطقة.