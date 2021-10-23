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كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي بعد الفوز علي توسكر الكيني

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كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي بعد الفوز علي توسكر الكيني

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قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي صرف مكافآة اجادة للاعبي الفريق بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المواجهة بخلاف ماتنص عليه لائحة البطولة الافريقية.

وسادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عقب الصعود لدوري المجموعات بعد الفوز الكبير الذي تحقق علي فريق توسكر الكيني برباعية نظيفة في مباراة الإياب التي جرت بين الفريق امس الأول علي ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

و اعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق علي توسكر الكيني، وتأهله لدور المجموعات، مشدداً علي ان الفوز جاء عن استحقاق بعد ان قدم لاعبوه اداءً متميز تفوقوا به علي انفسهم وقدموا مباراة افضل من مواجهة الذهاب التي جرت في كينيا، بسبب تخلص اللاعبين الدوليون من حالة الاجهاد التي اثرت علي أدائهم بالسلب في المواجهة السابقة.

المصرى اليوم

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